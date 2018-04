Traag rijden tijdens flitsmarathon is de boodschap... maar ook weer niet té traag!

Op de snelweg moet je minimum 70 km per uur rijden. Als er geen file is natuurlijk. Foto: rr

Lokale en federale politie controleren nog tot donderdagochtend op 545 plaatsen in ons land op overtreden snelheid. Traag rijden is de boodschap... maar ook niet té traag, want ook dat mag niet als u op de snelweg rijdt.

“Te traag rijden op een autosnelweg is bijna even gevaarlijk als te snel rijden. Andere bestuurders kunnen verrast worden en onverwacht moeten stoppen of uitwijken. Met alle bijhorende risico’s”, zegt Vias, het voormalige Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

De wegcode is duidelijk: de toegang tot de autosnelwegen is verboden voor voetgangers, bestuurders van rijwielen, van bromfietsen en voor paardrijders. Maar ook aan de bestuurders van voertuigen of slepen die op een horizontale weg (dus niet bergop) de snelheid van 70 km per uur niet kunnen bereiken. Bestuurders van landbouwvoertuigen, bijvoorbeeld: een tractor met beerkar mag niet op de snelweg, tenzij hij snel genoeg rijdt.

Maar wat is snel genoeg? “Dat verschilt van land tot land. Bij ons is de minimumsnelheid die je moet halen op een autosnelweg 70 kilometer per uur, behalve als er file is natuurlijk. Er is even aan gedacht om dat op te trekken tot 80 kilometer per uur, maar dat is er (nog) niet van gekomen”, zegt Vias.

Ook bij smogalarm blijft de minimumsnelheid gelden

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen op die ondergrens. “In werfzones waar een snelheidsbeperking geldt, is de snelheid die op de verkeersborden wordt aangegeven uiteraard de maximumsnelheid”, klinkt het bij de federale politie. Ook wanneer het weer de wegen zo gevaarlijk maakt dat 70 kilometer per uur minimum rijden een veiligheidsrisico inhoudt - bij hevige sneeuwval of dichte mist bijvoorbeeld - mag je uiteraard trager rijden.

Bij smogalarm blijft de minimumsnelheid van 70 kilometer per uur wel gelden. In dat geval verandert enkel de maximumsnelheid en mag je in plaats van 120 kilometer per uur maar 90 kilometer per uur rijden op plaatsen waar smogalarm geldt.

Onder invloed

Het gaat meestal om vrachtwagens die te zwaar geladen zijn zodat ze vaak zelfs geen 70 km/u meer kunnen rijden, om oldtimers, of om mensen die gewoon niet harder durven te rijden. “Auto’s die te traag rijden genieten onze bijzondere aandacht omdat het vaak ook een teken is dat de chauffeur onder invloed is. Zeker ’s nachts halen we auto’s die te traag rijden uit het verkeer voor een controle”, zegt de federale wegpolitie.

Te traag rijdende auto’s kunnen overigens niet geflitst worden omdat de flitstoestellen er niet op ingesteld zijn. Maar de kilometertellers van de wagens van de federale wegpolitie zijn geijkt, zodat zij wel kunnen beboeten.

Wie te traag rijdt op snelwegen riskeert een boete van minimaal 58 euro. Tenzij men vertraagt om met de smartphone een ongeval te filmen, dan loopt die boete op tot 116 euro. Uit de cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dat sinds 2013 elk jaar grosso modo 150 boetes werden uitgeschreven voor te traag rijden.

Foto: if

Trouwstoeten

Verder werden er jaarlijks ook 500 boetes uitgedeeld voor bestuurders die het artikel uit de wegcode niet respecteren dat bepaalt dat “geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders mag hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is.” Zoals in het geval van trouwstoeten die tergend traag over de snelweg rijden of zelfs stoppen. Of de taxichauffeurs die geverbaliseerd werden omdat ze bij de betoging tegen Uber tergend traag over de snelweg reden.

In dat geval kan de politie een proces-verbaal opstellen voor belemmering van het verkeer, en dan liggen de boetes een pak hoger. Het strafwetboek voorziet in dat geval niet alleen dat de politie - mits goedkeuring van de procureur - kan overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Die kan ook een rijverbod, zware boetes en zelfs gevangenisstraffen opleggen.

Niet op gemeentelijke wegen

Voor alle duidelijkheid: enkel op autosnelwegen geldt een officiële minimumsnelheid. Op gemeentelijke wegen worden maar zelden boetes gegeven voor wie te traag rijdt. Omdat je een landbouwer bijvoorbeeld moeilijk kan verbaliseren omdat hij traag met een pikdorser naar zijn akker rijdt. Al moeten tractoren of carnavalwagens wel de correcte signalisatie voorzien.