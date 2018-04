David Copperfield doet spectaculaire verdwijntruc uit de doeken tijdens rechtszaak

In Las Vegas hebben juryleden dinsdag een opmerkelijke inkijk gekregen in één van de bekendste trucs van de wereldberoemde illusionist David Copperfield (61). De ‘onthulling’ gebeurde tijdens een rechtszaak tegen de magiër.

Een Britse man die in 2013 een voorstelling van David Copperfield had bijgewoond in het bekende MGM Grand resort in Las Vegas, werd tijdens de grote finale act ‘Thirteen’ uit het publiek geplukt als één van dertien vrijwilligers. Hij heeft Copperfield aangeklaagd omdat hij beweert zich verwond te hebben door een val tijdens de truc.

Het verloop van de goochelact

In de act doet de Amerikaanse illusionist dertien willekeurige mensen uit het publiek plaatsnemen op een platform. Wanneer hij even later het gordijn wegtrekt, zijn de mensen verdwenen en duiken ze weer op achterin de zaal.

1. David Copperfield gooit dertien opblaasbare ballen in het publiek. Wie er één kan vangen, mag naar voren komen.

2. De dertien deelnemers moeten plaatsnemen in een soort kooi en krijgen zaklampen waarmee ze door het gordijn kunnen schijnen dat voor hun dichtgaat.

3. De vrijwilligers worden via een geheime doorgang naar buiten geloodst, waarna Copperfield het gordijn wegtrekt en ze verdwenen zijn.

4. Ten slotte verschijnen de dertien weer, achterin het publiek.

Foto: AP

Rechtszaak

Gavin Cox, de man uit Kent die in 2013 aan de show deelnam, beweert dat hij gevallen is tijdens de vlucht uit de kooi en het parcours dat daarop volgde. Daardoor heeft hij naar eigen zeggen lichamelijke letsels en hersenschade opgelopen die hem in totaal nu al meer dan 400.000 dollar hebben gekost.

Tijdens het proces tegen Copperfield heeft goede vriend en executive producer Chris Kenner dinsdag de truc uit de doeken moeten doen. Herhaalde verzoeken om dat achter gesloten deuren te houden en de truc geheim te houden, werden niet ingewilligd.

Hindernissenparcours

Kenner vertelde dinsdag dat ervaren medewerkers achter de schermen de dertien vrijwilligers in sneltempo met zaklampen door donkere gordijnen leiden, langs onbekende gangen en hoeken, buiten, binnen en door de keuken van het MGM Grand resort. Zo zijn ze op tijd om langs de achterkant van het theater opnieuw binnen te glippen voor de grote apotheose van de truc.

Op de vraag van Cox’ advocaat of het een hindernissenparcours betrof, antwoordde Kenner negatief. 10 minuten eerder had Copperfield zelf nog zonder problemen dezelfde route genomen voor een andere truc, klonk het. Hij ontkende ook dat het gevaarlijk was om mensen door een donkere, voor hen onbekende route te sturen.

David Copperfield voerde zijn spectaculaire truc in twintig jaar tijd al tienduizenden keren uit. De illusionist zou woensdag zelf het woord kunnen nemen op het proces. Volgens MGM Grand wordt de show intussen niet meer met ‘Thirteen’ afgesloten.