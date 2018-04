Ultraorthodoxe jood die op CD&V-lijst zou staan onlangs veroordeeld: 28.500 euro gestolen van zieke oude man

Aron Berger (42), de ultraorthodoxe jood die kandidaat zou zijn voor CD&V in Antwerpen maar daar woensdag op terugkwam, is door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig bevonden aan diefstal. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap. Dat meldt Gazet van Antwerpen.