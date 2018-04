Collega's zetten twee Belgen in “Team van het Jaar” in de Premier League

Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen zijn opgenomen in het Team van het Jaar van de Engelse spelersvakbond PFA, zo maakte de Professional Footballers’ Association (PFA) woensdag bekend.

Vorig jaar haalden Eden Hazard en Romelu Lukaku het Team van het Jaar. Sinds 2010 werd er telkens minstens één landgenoot geselecteerd. Thomas Vermaelen was de eerste, Vincent Kompany volgde in 2011, 2012 en 2014. Hazard haalde het team ook nog eens drie jaar op rij tussen 2013 en 2015, Toby Alderweireld zag in 2016 zijn seizoen bekroond worden. Voor Vertonghen is het de tweede selectie na 2013, KDB was er verrassend genoeg nog nooit eerder bij.

De Bruyne is daarnaast nog geselecteerd voor de prijs voor de Speler van het Jaar in Engeland. KDB is daarbij een van de zes genomineerden, naast ploegmaats Leroy Sané en David Silva, Mo Salah, Harry Kane en David De Gea. Bij winst wordt Kevin De Bruyne de tweede Belg op de prestigieuze erelijst van de Player of the Year-award. Eerder won Eden Hazard de prijs in 2015. Vorig jaar viel Hazards ploegmakker bij Chelsea, de Franse middenvelder N’Golo Kanté, in de prijzen.

De 26-jarige De Bruyne is bij de Citizens aan zijn beste seizoen tot nu toe bezig en had met zeven doelpunten en vijftien assists in de Premier League een belangrijk aandeel in de vijfde landstitel van Manchester City. Bij de Rode Duivels is hij onder Roberto Martinez meer dan ooit de motor van het team. De dertigjarige Vertonghen is al jaren sterkhouder achterin bij de Spurs en de nationale ploeg.

De ploeg van het jaar:

Doel: David De Gea

Verdediging: Marcos Alonso, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen, Kyle Walker

Middenveld: Christian Eriksen, Kevin De Bruyne, David Silva

Aanval: Sergio Agüero, Harry Kane, Mohamed Salah