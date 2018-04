35 jaar lang mocht het niet, maar nu opent toch de eerste filmzaal in Saoedi-Arabië (mét Hollywoodfilm)

35 jaar lang mocht het niet, maar vanaf woensdag weer wél: er komt een einde aan het verbod op filmzalen in Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse AMC Entertainment tekende eind vorig jaar een deal met Riyad, over de opening van 30 tot 40 zalen in 15 steden in het hele koninkrijk, binnen de vijf jaar. Als eerste film staat de Hollywood-superheldenfilm “Black Panther” op het programma in de nieuwe zaal in de financiële wijk van hoofdstad Riyad. Enkel mensen uit de filmsector zullen deze testvertoning bijwonen. De opening voor het brede publiek is pas voor volgende maand.

De Saoedische autoriteiten kondigden in december aan dat er weer cinema’s geopend mochten worden. Die aankondiging maakte deel uit van het Visie 2030-plan van de 32-jarige kroonprins Mohammed bin Salman, in een poging om de deuren van het land te openen voor investeerders en de economie, die vooral afhankelijk is van de olie-export, te diversifiëren.

Black Panther Foto: ISOPIX

“Het wordt de eerste vertoning van een reeks van tests, waaraan professionals uit de sector zullen deelnemen”, aldus het Saoedische ministerie van Informatie. Adam Aron, topman van AMC, zal de testvertoning van woensdag bijwonen. AMC is de grootste Amerikaanse cinema-uitbater. Saoedi-Arabië is een enorme, nog onontgonnen markt voor de sector. Er wonen meer dan 30 miljoen mensen, van wie de meerderheid jonger is dan 25.

Vanaf juni zullen vrouwen, ook dankzij het Visie 2030-plan, ook eindelijk auto’s mogen besturen.

Salman beloofde dat Saoedi-Arabië wil terugkeren naar een “gematigde islam”.