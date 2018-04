Ultraorthodoxe jood Aron Berger (42) geen kandidaat meer op Antwerpse CD&V-lijst

Antwerpen - Aron Berger (42), de ultraorthodoxe jood die weigert om vrouwen de hand te schudden, is geen kandidaat meer voor CD&V in Antwerpen. Dat heeft de man woensdagmiddag zelf bevestigd op een persconferentie.

Berger heeft zijn kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen zelf ingetrokken. “Ik snap de gevoeligheden van Antwerpen en België. Daarom trek ik mij terug”, zo lichtte de man zelf toe op de persconferentie.

Dinsdag raakte bekend dat de Antwerpse CD&V-afdeling Aron Berger had aangetrokken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is een ultraorthodoxe chassidische jood die zich in het verleden al liet ontvallen dat hij weigert om vrouwen een hand te geven. Maar die controversiële uitspraak leverde meteen bakken kritiek op, zelfs binnen CD&V-rangen. Partijtoppers als Kamerlid Hendrik Bogaert en Vlaams minister Hilde Crevits uitten openlijk kritiek op Peeters’ nieuwste aanwinst, en moesten in hun bewoordingen amper onderdoen voor de verwijten van politieke tegenstanders, zoals Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) en Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

“Ik betreur dat dit op de spits is gedreven. CD&V blijft voor mij de partij die voor onze gemeenschap de beste is”, aldus Berger woensdagmiddag op de persconferentie.

Apartheid

Ook lijsttrekker Kris Peeters nam het woord op de bijeenkomst. “Er wordt gezegd dat er in Antwerpen een vorm van apartheid bestaat tussen gemeenschappen. Antwerpen mag geen stad zijn waar gemeenschappen elkaar niet ontmoeten. Wij vinden het heel belangrijk om daarvoor inspanningen te leveren en zoeken daarom mensen uit de verschillende gemeenschappen die de zogenaamde apartheid mee willen doorbreken.”

Er werden na het afleggen van de verklaringen geen vragen meer beantwoord.

Aron Berger heeft na overleg zijn kandidatuur teruggetrokken. Veel commotie ontstaan over een aspect van zijn leven. Ik twijfel niet aan respect van Aron voor de gelijkheid van M/V — Kris Peeters (@peeters_kris1) April 18, 2018

Diefstal

Uitgerekend vlak voor de persconferentie raakte nog bekend dat Berger recent door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig is bevonden aan diefstal. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Aron Berger is in Antwerpen onder meer actief als ondernemer en organisator van inburgeringscursussen voor joodse nieuwkomers.