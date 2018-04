Blanke toeristen gemolesteerd in Paramaribo omdat ze ‘nakomelingen van slavendrijvers’ zijn

Twee blanke toeristen zijn in Suriname hardhandig beroofd ’omdat ze nakomelingen zijn van slavendrijvers’. Een toeristenbusje werd aangevallen door gemaskerde boeven. Vooral de blanke inzittenden werden mishandeld en beroofd. De identiteit van de slachtoffers is voorlopig niet bekend maar het zou niet om Belgen gaan.

De aanval vond plaats op de weg tussen Moengo en Langatabiki. De beroofde toeristen reden daar in een toeristenbusje, bestuurd door een lokale chauffeur.

Volgens bestuurder John Tojo waren ze erg kwaad op de blanken en gingen ze ’onmenselijk’ te werk. Omdat zij volgens de rovers gezien werden als nakomelingen van slavendrijvers moesten ze hardhandig aangepakt worden’, schrijft de lokale krant de Ware Tijd.

“Het was een verschrikkelijke ervaring. Ik zag iemand plotseling op de auto afrennen met een geweer in zijn hand. Hij loste een schot in de lucht en toen begreep ik dat het ernst was. Ik ben echt geschrokken en ben meteen gestopt”’ vertelt de lokale chauffeur John Tojo die zelf ook in de klappen deelde.

De beroving vond plaats in de buurt van de Toematoe-brug. Het slachtoffer werd samen met de overige passagiers gedwongen uit te stappen. De groep is door vier gemaskerde rovers afgevoerd naar een plek waar twaalf andere slachtoffers gekneveld op de grond lagen. “Wij moesten ook op de grond gaan liggen en vooral de blanke toeristen die ik vervoerde werden mishandeld.”

De politie van Paramaribo heeft intussen de patrouilles opgevoerd omdat het al de zoveelste overal op korte tijd is.

Reisadvies niet aangepast

Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor Suriname niet aan omdat er al werd gewaarschuwd voor de gevaren daar.

“De criminaliteit in Suriname is de voorbije jaren teruggedrongen maar blijft op een gemiddeld niveau. Zij concentreert zich in de hoofdstad en neemt meestal de vorm aan van (gewapende) roofovervallen. Het stadsdeel van Paramaribo waar zich de meeste internationale hotels bevinden kan als veilig worden beschouwd. Daartegenover wordt de toeristen aanbevolen om de niet-toeristische buurten, waar veel aanvallen worden gemeld, te vermijden”, klinkt het.