Discussie blijft duren: UEFA-voorzitter vreest voor correcte werking van videoref op WK in Rusland

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is kritisch over de huidige videoarbitrage in de voetbalwereld. Er zijn, zegt hij in Gazzetta dello Sport, meer testen nodig en het systeem moet worden verbeterd om het ook in de Champions League te kunnen gebruiken.

De Wereldvoetbalbond FIFA besloot in maart de videoref (VAR) te gebruiken tijdens het wereldkampioenschap in Rusland (14 juni - 15 juli). De internationale spelregelcommissie IFAB had daarvoor de weg vrijgemaakt. Ceferin vindt dat de FIFA er te snel mee heeft ingestemd.

“Bij het WK krijgen we scheidsrechters te zien die nog nooit met dit systeem hebben gewerkt. Ik hoop niet dat het tot problemen leidt”, zegt de 50-jarige Sloveen in de Italiaanse krant. “Het is te vroeg voor de VAR. Dat betekent niet dat we het nooit zullen invoeren. Ooit zullen we het ook in de Champions League gebruiken, maar we hebben geen haast. De Champions League is als een Ferrari of een Porsche. Daar kun je niet meteen in gaan rijden. Je moet eerst oefenen en kijken hoe het werkt.” Voor het seizoen 2019-2020 lijkt de VAR geen rol te hebben op het kampioenenbal.

In België is de VAR al enige tijd in gebruik maar ook dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Afgelopen weekend nog liet Gent-coach Yves Vanderhaeghe weten dat de videoref beter kan worden afgeschaft nadat een discutabele strafschop voor Standard niet kon worden overruled door de videoref, tot groot ongenoegen van Vanderhaeghe. Het was ook niet de eerste keer dat de videoref hier in België in vraag werd gesteld.

Afgelopen maandag zorgde de videoref dan weer voor een ronduit kafkaïaans tafereel in de Bunesliga-wedstrijd tussen Mainz en Freiburg. Toen de thuisploeg op slag van rusten een hoekschop kreeg, leek de bal via de hand van een Freiburg-speler te worden ontzet, zonder dat de scheidsrechter hiervan iets had opgemerkt. Terwijl de spelers reeds de catacomben opzochten, liet de videoref weten dat het wel degelijk om een strafschop ging en moesten de spelers van Freiburg opnieuw uit de kleedkamers worden gehaald.