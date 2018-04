Man die “meest perverse kinderporno” verzamelde en vrouwen op wc filmde moet 10 jaar naar de cel

Charleroi - De correctionele rechtbank van Charleroi heeft François D. woensdag veroordeeld tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf. De man verzamelde de meest perverse kinderporno en filmde alle vrouwen die gebruik maakten van zijn wc’s of badkamer. Hij werd ook vervolgd voor de verkrachting van zijn stiefdochter vanaf haar negende jaar.

Het waren de Zwitserse autoriteiten die in 2017 de duistere activiteiten van François D. aan het licht brachten. Bij huiszoekingen in zijn woning in Couillet (Charleroi) werd een enorme voorraad kinderporno op zijn computer ontdekt. Substituut Vanhollebeke sprak van ‘duizenden’ bestanden.

De man had ook camera’s geplaatst in zijn wc’s en de badkamer om bezoekende vrouwen in alle intimiteit te filmen, incluis zijn eigen dochter en schoonmoeder.

Tijdens het onderzoek bekende hij ook seksuele relaties te hebben onderhouden met de dochter van zijn vriendin. Dat begon toen ze 13 jaar was. Volgens het slachtoffer echter begonnen de eerste feiten toen ze 9 was. “Hij probeerde eerst haar te kussen en dreigde haar zusje pijn te doen als ze weerstand bood. Nadien volgden betastingen en daarna verkrachtingen, die hij op foto en film vastlegde”, aldus het openbaar ministerie. Gezien de aangehouden perversie werd 12 jaar gevangenisstraf gevorderd.

De rechtbank legde 10 jaar celstraf op wegens het ruime spectrum seksuele inbreuken en zijn banalisering hiervan