Belgische student (21) gaat door het lint tijdens uitstap en mag komende vijf jaar geen stap meer zetten in Franse regio

De ontruiming van het bezette gebied verloopt niet zonder slag of stoot. Foto: REUTERS

Een jaar cel voorwaardelijk en een inreisverbod in het Franse departement Loire-Atlantique. Dat is de straf die een Belgische student heeft gekregen, nadat hij het te bont had gemaakt tijdens een bezettingsactie in de gemeente Notre-Dame-des-Landes.

De Franse gendarmes zijn druk in de weer met de ontruiming van een opgegeven luchthavensite in de Franse gemeente Notre-Dame-des-Landes. Daar kamperen al een tijdlang honderden ecoactivisten en anarchisten. Een aantal onder heeft er zelfs landbouwprojecten gestart op de verschillende honderden hectaren van het gebied. De regering wil nu komaf maken met de “wetteloze zone” die er was geïnstalleerd en heeft 2.500 gendarmes opgetrommeld om het gebied te ontruimen.

Maar die ontruiming verloopt niet zonder slag of stoot. Heel wat actievoerders verzetten zich op gewelddadige wijze, en bekogelen zelfs de politie met projectielen. Om de vrede terug te laten keren, besloot een rechter om hard terug te slaan tegen de actievoerders. Zo legde hij aan een jonge Belgische manifestant (21) een celstraf en een inreisverbod op.

De jongeman verbleef met enkele vrienden een weekend in het bezettingsgebied, naar eigen zeggen uit solidariteit met de andere actievoerders. Toch bleef het niet alleen bij vredelievend protest. Zo spoot de jonge student een brandblusser leeg op twee patrouillerende agenten.

De student geef toe dat tussen de gewelddadige actievoerders stond, en “dat hij daar eigenlijk niet thuishoorde”. Maar een brandblusser? Die zou hij nooit hebben leeggespoten. Hij beweerde zelfs tegenover de rechter dat hij nooit een brandblusser had gezien. Maar volgens de procureur was de aanwezigheid van de jongeman lang niet zo onschuldig dan hij zelf laat uitschijnen. “Een gasmasker, handschoenen, een beschermingsbril, … Hij kwam er duidelijk niet om te picknicken, wel om met de politie te vechten in het kader van de ontruimingsactie.”

Loïc Cabioch, de advocaat van de student betwist die versie. Want volgens hem kan zijn cliënt onmogelijk geïdentificeerd zijn. Zo kwam de kleur van diens kleren niet overeen met de kleur zoals beschreven in een getuigenverslag. Bovendien kon hij niet herkend worden, omdat hij gemaskerd was. Toch werden de feiten als bewezen verklaard en krijg hij een jaar cel voorwaardelijk en een inreisverbod van vijf jaar voor de regio Loire-Atlantique.

