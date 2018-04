“Peeters had moeten weten dat de Vlamingen zich niet meer mild tonen tegenover extremisme, of dat nu joods of islamitisch is”

Antwerpen -

Gisteren was de ultraorthodoxe jood Aron Berger nog het witte konijn dat CD&V uit de hoed toverde voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag zit Berger al opnieuw in die hoed. De man die vrouwen een hand weigert, trekt zijn kandidatuur in. Hoeveel schade hebben de voorbije 24 uur aangericht? VUB-politicoloog Dave Sinardet maakt de analyse.