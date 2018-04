Nieuwe staking bij het spoor in Frankrijk

Woensdag wordt in Frankrijk opnieuw gestaakt bij het spoor, nadat dinsdag in eerste lezing de omstreden hervorming van president Macron werd goedgekeurd. Het gaat al om de vierde stakingsactie van het Franse spoor sinds begin april.

De spoorarbeiders hopen op een mobilisatie “op zeer hoog niveau”. Door de actie is het treinverkeer woensdag zwaar verstoord. Eén TGV op de drie zou rijden, bij de regionale treinen TER en Transiliens gaat het om twee op de vijf. Van de internationale treinen moet drie kwart rijden.

Een derde (32 procent) van de werknemers neemt woensdag deel aan de actie, wat aanzienlijk minder is dan bij de eerste staking op 3 april, toen dat 48 procent was. De vierde stakingsactie begon dinsdag om 20.00 uur en loopt tot vrijdag om 07.55 uur.

Dinsdag keurde de Assemblée Nationale de spoorhervorming van Macron goed, die onder meer voorziet in de afschaffing van de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen en in meer concurrentie. Het is die hervorming die de vakbonden heeft aangezet tot de golf van stakingen. De vakbonden laken woensdag de agressieve aanpak van de overheid.

De vakbonden vrezen dat de regering het bedrijf in de toekomst wil privatiseren, maar de regering ontkent. De bonden willen tot eind juni twee dagen op de vijf staken.

Vakbond CGT binnen de Parijse vervoersmaatschappij RATP heeft bovendien een stakingsaanzegging ingediend van woensdag 22.00 uur tot zaterdag 07.00 uur.

Woensdag staakt ook luchtvaartmaatschappij Air France verder. Ongeveer 30 procent van de vluchten worden geschrapt.

En ook de grootste vakbond binnen de energiesector, CGT Mines-Énergie, heeft woensdag aangekondigd te willen staken tot eind juni. Ze eisen een einde van de liberalisering van de elektriciteit- en gasmarkt, en waarschuwen voor onderbrekingen van de stroomtoevoer bij bedrijven die werknemers ontslaan of het werk van de vakbonden bekritiseren, aldus vakbondsafgevaardigde Sébastien Menesplier aan de krant Le Parisien.

Volgens een peiling die woensdag werd gepubliceerd in Paris Match is 58 procent van de Fransen na één jaar ontevreden over het beleid van president Macron. Vooral over de pensioenhervorming (27 procent) en de situatie in de ziekenhuizen (18 procent) zijn slechts weinig Fransen positief.