Groot-Brittannië start onderzoek naar “onpartijdigheid” Russische zender

De Britse mediaregulator Ofcom is verschillende onderzoeken gestart naar de “onpartijdigheid” van de Russische nieuwszender RT News. Dat heeft Ofcom woensdag aangekondigd. Aanleiding voor de onderzoeken is de manier waarop RT bericht heeft over de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal.

“Sinds de gebeurtenissen in Salisbury (waar Skripal vergiftigd werd, nvdr) hebben we een opvallende verhoging opgemerkt van het aantal programma’s op RT die onderzocht moeten worden voor mogelijke schendingen van de Ofcom-regels”, aldus de organisatie in een communiqué. In totaal gaat het om onderzoeken tegen zeven programma’s van RT News. De procedure kan leiden tot financiële straffen of, als zwaarste straf, een verbod om uit te zenden.

Begin maart werden Skripal en zijn dochter teruggevonden op een bank in de Engelse stad Salisbury. De Britse regering beschuldigde al snel Moskou ervan achter de vergiftiging te zitten, maar Moskou ontkende. Er kwamen Britse sancties tegen Rusland, maar RT News werd niet getroffen door die sancties. Sommige parlementsleden hadden kort na de vergiftiging wel al gevraagd om RT uit de lucht te halen.

De licenties van RT News zijn in handen van het door Rusland gefinancierde TV Novosti. Ofcom beschouwt TV Novsti als een zender die, uiteindelijk, onder controle staat van de Russische regering.

Volgens Ofcom beging RT, tot recent, niet meer inbreuken dan andere zenders. Sinds 2012 gaat het om 15 inbreuken, wat niet opvallend hoog is voor een nieuwszender. De meeste inbreuken gingen over de berichtgeving over de oorlogen in Syrië en Oekraïne, die onpartijdigheid zou missen.

Wat betreft kijkcijfers scheert RT News geen hoge toppen - het bereikt slechts 1 pct van de Britse volwassenen. Online heeft het echter een aanzienlijk aantal volgers.