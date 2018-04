Zwaar ongeval met busjes aan Belgische grens: 18 gewonden, onder wie verschillende kinderen

Bij een zwaar verkeersongeval, kort voor de middag aan de Belgische grens bij Rijsel, zijn 18 kinderen gewond geraakt. Drie slachtoffers zouden er erg aan toe zijn. In twee busjes die bij de crash betrokken waren, zaten gehandicapte kinderen.

Het ongeluk gebeurde rond 11 uur in Flêtre, op de A25, in de richting van Rijsel en Duinkerke, vlak bij de Belgische grens. Over de omstandigheden is nog weinig bekend.

Er raakten vier voertuigen betrokken. In twee busjes van maximum 9 zitplaatsen zaten gehandicapte kinderen en hun begeleiders. In die voertuigen vielen ook de meeste gewonden.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een Samu-helikopter is in de buurt geland. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Armentières, de Saint-Philibert en Duinkerke gebracht. Twee 13-jarige meisjes, die het zwaarst gewond raakten, zijn met een helikopter afgevoerd.

De snelweg is nog altijd afgesloten. Experts onderzoeken ter plaatse de oorzaak van het ongeval.

Of er Belgische slachtoffers betrokken zijn, is nog niet duidelijk.