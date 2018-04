Tragisch toeval: dominee preekt over de dood van een kind, dag nadien sterft zijn eigen dochter (14)

De Nederlandse dominee Wijnand Zondag uit Woerden preekte afgelopen zondag en stelde daarbij een vraag: “Kun je na het overlijden van je zoon of dochter nog bidden met de woorden: ‘Uw wil geschiedde’?” Een dag later kreeg hij echter zelf verschrikkelijk nieuws, meldt Omroep West. Zijn dochter Rhodé (14) was bij een verkeersongeluk om het leven gekomen.

Tijdens zijn preek in de Gereformeerde Gemeente in de Betlehemkerk zondag verwees de dominee naar een pijnlijk onderwerp. “Het gaat over iets dat je nooit mee wil maken”, zei Zondag, waarna hij het recente overlijden van de dochter van Paul Blokhuis van de Nederlandse politieke partij ChristenUnie herdacht. “En dan moet je vervolgens je werk weer doen. Terwijl je elke minuut aan haar denkt.”

“Het zal je dochter maar zijn, het zal je zoon maar zijn”, verzuchtte hij in zijn preek. Hij dacht zelfs nog even na hoe hij daar zelf op zou reageren. “Ik zit wel eens te denken: ’Zou ik het kunnen?’ Ik ben zo bang dat ik in opstand kom. Als ik al een beetje pijn heb, kom ik al in opstand.”

Nog geen 24 uur later werden zijn bedenkingen en verzuchtingen jammer genoeg omgezet in realiteit. Zijn dochter Rhodé was onderweg naar school, toen het veertienjarige meisje door een onbekende oorzaak in Gouda met haar fiets onder een lijnbus terechtkwam. De tiener maakte geen schijn van kans en overleed ter plaatse.