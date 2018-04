OH Leuven dient klacht in tegen scheidsrechter “omdat we Play-off 2 serieus nemen”

OH Leuven diende na het verloren duel in Play-off 2A tegen KV Kortrijk klacht in bij scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Omdat de scheidsrechterlijke beslissingen van Bram Van Driessche in die wedstrijd zo flagrant in ons nadeel waren”, laat de tweedeklasser weten. “Hiermee willen we als club een krachtig signaal geven dat we Play-off 2 serieus nemen en dat wij onze kansen op een eerlijke manier willen verdedigen.”

Het duel in Kortrijk, op de vierde speeldag in groep A van Play-off 2, eindigde op 2-1 voor de West-Vlamingen. Een aantal beslissingen van scheidsrechter Bram Van Driessche zorgden voor heel veel frustratie en onbegrip bij OHL. Beide Kortrijkse treffers vielen na twee licht toegekende strafschoppen.

“We willen als club een eerlijke kans krijgen in Play-off 2 en dit was dinsdagavond overduidelijk niet het geval”, klinkt het. “Na de twee strafschoppen en de onterechte rode kaart in de wedstrijd tegen Zulte Waregem, werden opnieuw twee denkbeeldige penalty’s toegekend. Deze beslissingen bleken bepalend te zijn voor het resultaat. Op die manier kunnen onze spelers hun kansen in Play-off 2 niet ten volle benutten. Gelukkig hebben we nog drie thuiswedstrijden voor de boeg waarin we zullen trachten zo veel mogelijk punten te vergaren. We hopen op deze manier een krachtig signaal te geven en verwachten een duidelijk statement van Johan Verbist.”

