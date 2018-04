Engeland oefent na WK tegen Zwitserland en Verenigde Staten

Engeland speelt dit najaar vriendschappelijke wedstrijden tegen Zwitserland en de Verenigde Staten. Op 11 september oefenen The Three Lions voor eigen publiek tegen de Zwitsers, op een nog te bepalen locatie. Op 15 november komen de Amerikanen op bezoek in Wembley.

Engeland is op het WK in Rusland de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De match wordt op 28 juni in Kaliningrad gespeeld.

Na de wereldbeker verhuist de aandacht naar de nieuwe UEFA Nations League. Op 8 september openen de Engelsen hun groep van drie met een clash tegen Spanje op Wembley. Een maand later trekt het team van coach Gareth Southgate naar Kroatië (12 oktober) en Spanje (15 oktober). Na de oefenmatch tegen de VS ontvangt Engeland op Wembley Kroatië (18 november).