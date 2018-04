Trump: “Ontmoeting tussen Pompeo en Noord-Koreaanse leider ging heel vlot”

De details van de ontmoeting tussen Kim en Pompeo, die door Trump werd gekozen als de volgende minister van Buitenlandse Zaken, werden al gepubliceerd in de Washington Post.

Met zijn tweet bevestigt Trump de ontmoeting tussen de twee. “Mike Pompeo ontmoette vorige week Kim Jong Un in Noord-Korea. Ontmoeting was erg soepel en er werd een goede relatie gevormd. Details over top worden nu uitgewerkt. Denuclearisatie zal een goede zaak zijn voor de wereld, maar ook voor Noord-Korea! “

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!