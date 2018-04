Duizenden stakende verpleegsters in Zimbabwe ontslagen

De Zimbabwaanse minister van Gezondheid ontkent dat de ziekenhuizen met een personeelstekort te maken zullen krijgen, nu dinsdag 16.000 stakende verpleegsters ontslagen zijn. Volgens minister David Parirenyatwa kunnen duizenden recent afgestudeerde verpleegsters voor vervanging zorgen. Er zullen ook gepensioneerde verpleegsters weer aan het werk moeten.

“De regering heeft de bevoegde overheidsinstelling gevraagd om snel alle werkloze maar opgeleide verpleegsters aan het werk te krijgen”, aldus nog de minister.

De aankondiging van de ontslagen gebeurde dinsdag door vicepresident Constantino Chiwenga, die de militaire coup leidde tegen de vroegere president Robert Mugabe.

De verpleegsters staakten over slechte arbeidsomstandigheden en hun verloning. Die staking is volgens Chiwenga “zowel betreurenswaardig als laakbaar”. Hij verwees ook naar een regeringsbeslissing van maandag. Toen werd overeengekomen om meer dan 17 miljoen dollar te storten aan het ministerie van Gezondheid, voor de stakende verpleegsters. “Deze storting, tegen de achtergrond van economische uitdagingen waar ons land mee te maken krijgt, heeft verrassend genoeg de stakers niet overtuigd om weer aan het werk te gaan”, aldus Chiwenga, die meent dat de staking “politiek gemotiveerd” is. Het vrijgemaakte geld zal dienen om de nieuwe verpleegsters te betalen.

In een reactie zei de vakbond dat niets veranderd is. De staking ging begin deze week van start, slechts enkele weken nadat de dokters hun staking beëindigden.

In Zimbabwe wordt net vandaag de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië gevierd.