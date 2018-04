Assad moet zijn medaille teruggeven aan Macron

De Légion d’honneur is Frankrijks meest prestigieuze onderscheiding. De medaille wordt uitgereikt aan personen die een belangrijke verdienste hebben geleverd. De Syrische president Bashar al-Assad hoort daar niet meer bij, oordeelt Frankrijk nu.

Na de gifgasaanval op de Syrische stad Douma op 7 april haalde de Franse president Emmanuel Macron uit naar de Syrische leider Assad: “Een dictator die zijn eigen mensen op gruwelijke wijze afslacht.” Macron lijkt nu elke positieve link met de Syrische leider door te willen snijden. De beslissing om de Syrische president te ontdoen van zijn Légion d’honneur-medaille, is vooral een symbolische kwestie. Het bestuur van de orde, onder leiding van de Franse president, kan Assad niet dwingen om zijn medaille in te leveren maar ontneemt hem wel zijn lidmaatschap van het Légion d’honneur, de gelijknamige orde waarin hij een van de hoogste rangen had.

Assad zou de medaille in 2001 ontvangen hebben van de toenmalige Franse president Jacques Chirac. Een gebeurtenis die lange tijd stil werd gehouden. Dat de nieuwbakken Syrische president de medaille ontvangen had, werd pas acht jaar later bekend. Onder Chirac werd de medaille trouwens ook uitgereikt aan de Russische president Poetin,een beslissing die toen al voor controverse zorgde.

Mussolini mocht hem houden, Weinstein niet

Het lidmaatschap van de orde, die in 1802 werd opgericht door Napoleon, was tot voor kort sowieso voor het leven. Zelfs leden die later in hun leven zware misdaden begingen, behielden hun lidmaatschap. Zo werd de Italiaanse dictator Mussolini na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel uit de orde gezet. De eerste keer dat de medaille werd ingetrokken was in 2011, toen modeontwerper John Galliano betrapt werd op antisemitische uitspraken. Een jaar later volgde Lance Armstrong, toen duidelijk werd dat hij doping gebruikt had tijdens de Ronde van Frankrijk. Filmproducent Harvey Weinstein onderging hetzelfde lot na zijn seksschandaal.

President Macron wil strenger selecteren onder de medaillekandidaten en het aantal medailles tot 2000 per jaar beperken.