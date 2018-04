Zeker 13 gewonden bij ongeval met twee busjes in Noord-Frankrijk

Bij een verkeersongeval tussen twee busjes, in het noorden van Frankrijk vlak bij Rijsel, zijn zeker dertien gewonden gevallen. In de twee busjes zaten gehandicapte kinderen. Het exacte aantal gewonden, is nog onduidelijk. Noord-Franse media citeren verschillende cijfers, allen op basis van de prefectuur, van dertien tot vijftien gewonden. Enkele bronnen maken gewag van een paar zwaargewonden.