Toeristisch treintje belandt deels in gracht: drie bejaarde mensen raken gewond

Nieuwpoort / Koksijde - Geen alledaags ongeval in het West-Vlaamse Koksijde. Een toeristisch treintje van het zorgcentrum van de Christelijke Mutualiteit Ter Duinen in Nieuwpoort belandde er woensdagmiddag deels in de gracht. Drie bejaarde inzittenden van het treintje raakten gewond. Verschillende anderen moesten door de brandweer geëvacueerd worden.

Het ongeval gebeurde in de Booitshoekestraat tussen de deelgemeenten Wulpen en Booitshoeke van Koksijde. De bestuurder van het treintje verloor de controle na een inhaalmanoeuvre van een groepje fietsers die in dezelfde richting reed. Dardoor belandde de achterste wagon in de gracht beland. In het treintje zaten in totaal 33 mensen.

De brandweer en vier ambulances kwamen ter plaatse. De brandweer moest verschillende inzittenden evacueren uit het treintje. Uiteindelijk moesten drie lichtgewonden afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Drie andere personen werden ter plaatse verzorgd. De andere inzittenden werden met een busje teruggebracht naar Nieuwpoort. De politie van de zone Westkust stuurde nog de dienst Slachtofferhulp naar het zorgcentrum.