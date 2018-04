Buurtbewoners onwel door brand in opslagplaats voor medisch materiaal

Leuven - In een opslagplaats voor medisch materiaal in Wilsele, bij Leuven, is woensdag brand uitgebroken. Enkele buurtbewoners werden onwel, een perimeter van enkele honderden meters is ingesteld.

De opslagplaats in de A. Emondstraat in Wilsele vatte woensdagnamiddag vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een handvol mensen is onwel geworden door de rook. Zij kregen zuurstof toegediend.

Gewonden vielen er niet, maar er werd wel een perimeter van enkele honderden meters ingesteld. Deels voor de rook, maar ook omdat uit de eerste vaststellingen is gebleken dat er zich asbest bevindt aan de binnenkant van de opslagplaats.

De brandweer van Leuven is aanwezig en probeert de vlammen onder controle te krijgen.