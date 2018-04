Home sweet home: Rode Duivels oefenen in aanloop naar WK drie keer op de Heizel

Brussel / Meeuwen-Gruitrode - De drie oefeninterlands die de Rode Duivels afwerken in de aanloop naar het WK van komende zomer worden allemaal in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.

Zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, woensdag 6 juni komt Egypte op bezoek en maandag 11 juni is Costa Rica de tegenstander in de uitwuifwedstrijd voor de afreis naar Rusland. “De KBVB bereikte een overeenkomst met Stad Brussel en de drie wedstrijden zullen plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion. Aftrap telkens om 20u45”, klinkt het in de mededeling. Aanvankelijk was er sprake van dat de interland tegen Egypte in Genk zou worden gespeeld.