Bourgeois verdedigt renteloze lening van 800.000 euro aan ‘rijkemansclubje’: “Kritiek is zurig en populistisch”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verdedigt de beslissing van zijn regering om de private zakenclub De Warande een renteloze lening toe te kennen van 800.000 euro. Op die beslissing kwam heel wat kritiek. Kritiek die in het Vlaams Parlement herhaald werd door Güler Turan (SP.A) en Bart Caron (Groen). Maar Bourgeois bestempelde die kritiek als “zurig” en “populistisch”.

Vlak voor het paasreces besliste de Vlaamse regering de Vlaamse zakenclub De Warande (opnieuw) een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen. Maar die beslissing en met name de manier waarop de lening zal worden terugbetaald (namelijk via de betaling van het lidmaatschap van Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren) botste op kritiek.

Parlementsleden Güler Turan (SP.A) en Bart Caron (Groen) schotelden die kritiek voor aan minister-president Bourgeois. “Wij hebben geen bezwaar dat ministers, kabinetschefs en topambtenaren lid worden, maar dat kunnen ze toch zelf betalen? En waarom zo verdoken?”, aldus Turan. Groen-parlementslid sprak van een “bizarre constructie” die de antipolitiek zou kunnen voeden. “Niets tegen een Vlaamse club in Brussel, wees dan duidelijk en eerlijk. Geef desnoods een subsidie, maar gebruik geen truken van de foor door omwegen via lidgelden. Wie lid wil worden, moet dan maar gewoon betalen”, aldus Caron.

Geprikkeld

Minister-president Geert Bourgeois reageerde wat geprikkeld op de kritiek. “Zurig en populistisch”, vond hij. Bourgeois: “Dit gaat om een kleine steun van 40.000 euro op jaarbasis aan een zeer belangrijke Vlaamse en internationale ontmoetingsplaats in hartje Brussel. De steun gaat ook terug tot de jaren ‘80. Elke opeenvolgende regering, ook met rood en groen, heeft die verlengd heeft om de vijf jaar. Het doel was daarbij hetzelfde, namelijk om een Vlaamse ontmoetingsplaats en internationale aanwezigheid in Brussel te hebben.”

Bourgeois is het ook niet eens met het beeld dat zijn regering deze regeling met De Warande “in het verborgene” zou bedisseld hebben. “Dit neem ik niet. We zorgen dat de parlementsleden alle informatie krijgen. U kan de overeenkomst inzien. U zou moeten beschaamd zijn. En dan zeggen dat we niet transparant of open zijn. Daar is niks van aan. Dit is de verderzetting van dezelfde regeling die bestaat sinds de jaren ‘80 met dien verstande dat toen om de vijf jaar een verlenging goedgekeurd werd en dat we nu een evaluatiemoment hebben ingebouwd om de vijf jaar en er ook een einde aan kunnen maken”.

