REACTIES. “Voor kandidaten die het niet eens zijn met fundamentele grondrechten is er bij ons geen plaats”

Antwerpen - Antwerps SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels betreurt dat door de commotie rond de - intussen ingetrokken - kandidatuur van de ultra-orthodoxe jood Aron Berger bij CD&V de hele joodse gemeenschap wordt gestigmatiseerd. Dat zegt ze woensdag in een reactie. “Voor SP.A valt er niet te tornen aan de fundamentele grondrechten”, verwijst ze verder naar het feit dat Berger zou weigeren om vrouwen de hand te schudden. “Voor kandidaten die het daar niet mee eens zijn, is er bij ons geen plaats.”

Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien wil niet inhoudelijk ingaan op de historie rond Berger. “Elke partij werkt op zijn manier”, stelt hij. “Bij Groen vertrekken we vanuit een duidelijk project voor Antwerpen. Een project van propere lucht, veilig verkeer, betaalbare woningen en respect voor iedereen. Iedereen die dat project onderschrijft, is welkom bij Groen.”

Bij Vlaams Belang valt te horen dat de heisa “much ado about nothing” is. “Het lijkt nu alsof de joodse gemeenschap een probleem heeft”, zegt lijsttrekker Filip Dewinter. “Het klopt dat zij niet geïntegreerd zijn en een eigen samenleving vormen. Maar zij zorgen niet voor overlast of criminaliteit, ze creëren zelfs meerwaarde. Dit gedoe leidt alleen maar de aandacht weg van de essentie: het probleem in deze stad is niet de joodse gemeenschap, maar islamisering.”

Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer wenste woensdag niet meer terug te komen op de kwestie.