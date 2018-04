Club Brugge houdt het hoofd koel in spannende titelstrijd: hoofdsponsor Daikin verlengt contract

Club Brugge en Daikin gaan ook volgend jaar met elkaar in zee. De Japanse multinational prijkt volgend seizoen voor het vierde jaar op rij op de shirts van Club. Daikin specialiseert zich onder andere in airconditioning en koelsystemen en heeft zijn Europese hoofdzetel in Oostende.

Het is reeds hoofdsponsor van Club sinds seizoen 2015-2016. “Tussen Club en Daikin zijn er heel veel gelijkenissen”, aldus Club-voorzitter Bart Verhaeghe. “Daikin is een duurzaam bedrijf dat overal ter wereld zijn stempel probeert te drukken. Wij zijn niet wereldwijd actief, maar we proberen de naam Club Brugge ook fier en duurzaam uit te dragen.” De managing director van Daikin, Roderik Desiere, kon zich vinden in de woorden van Verhaeghe. “We dragen dezelfde waarden, maar er zit natuurlijk ook een groot stuk marketing aan vast. Via Club Brugge proberen we onze merknaam verder te introduceren op de Belgische en Europese markt. Niet alleen bij fabrikanten die onze materialen gebruiken, maar ook bij de eindgebruiker. Daarom is Club een prachtige partner.”

Opvallend: opnieuw gaat het om een contract van één jaar. Dat heeft een logische verklaring. “Voor een Japans bedrijf is het minder evident om lange verbintenissen aan te gaan. Dat ligt deels aan de mentaliteit ginds. We blijven elkaar uitdagen om jaarlijks sterker te worden, en dat resulteert in contracten van een jaar. Dit is het vierde jaar, dus de realiteit is dat onze samenwerking wel degelijk duurzaam is.”