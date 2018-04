Duizenden studenten protesteren in Moskou tegen WK-fanzone: “Wij moeten wel studeren, hé”

Minder dan twee maanden voor de openingswedstrijd van het WK in Rusland protesteren in de hoofdstad duizenden studenten tegen een fanzone die eerstdaags opgericht wordt aan de staatsuniversiteit van Moskou, op wandelafstand van het Luzhnikistadion.

In de fanzones worden tijdens het WK tienduizenden supporters verwacht die geen ticket voor de wedstrijden konden bemachtigen. Aldaar kunnen ze op grote schermen de wedstrijden volgen en hun land aanmoedigen. “De aanwezigen zullen daarbij heel wat lawaai maken, terwijl wij wel moeten studeren voor onze examens”, vertelde een 21-jarige student aan nieuwsagentschap DPA. “Er bestaat geen slechtere plaats om een fanzone neer te poten”, vulde een andere student aan. “Deze beslissing is boven onze hoofden genomen en dat willen we nu aanvechten.”

Studenten en professoren hebben intussen de handen in elkaar geslagen. De gezamenlijke acties hebben tot nu toe nog niets opgeleverd, hun laatste hoop rest op de schouders van de procureur-generaal. Die hebben ze aangeschreven omdat ze van mening zijn dat de organisatoren de wet overtreden hebben. Daarnaast hebben ze ook een petitie opgestart met 14.000 handtekeningen tegen de oprichting van de fanzone.