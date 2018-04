Wereldreiziger Dennis Seeldrayers (30) ging een zomer wonen en werken in het Canadese Saguenay, en dan weer zijn koffers pakken. Waarom zit hij er een jaar later nog altijd?

Hij ging er een zomer wonen en werken, en dan weer zijn koffers pakken. Op naar het 76ste land op zijn bucketlist. Maar wereldreiziger Dennis Seeldrayers (30) zit een jaar later nog steeds in het Canadese Saguenay. Terwijl anderen de regio ontvluchten, is de Oost-Vlaming van plan te blijven in de wat geïsoleerde industriestad in de provincie Quebec. Hij heeft een ­‘ambassade’ opgericht om potentiële nieuwkomers aan te trekken. “Natuur, cultuur en massa’s jobs: hier vind je het allemaal.”