Leuvense agenten veroordeeld voor mishandeling tiener

Brussel / Leuven - Twee inspecteurs van de Leuvense lokale politie zijn door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot celstraffen van 10 maanden met uitstel omdat ze een minderjarige arrestant mishandeld hadden. De verdediging had aangevoerd dat de agenten enkel legale politietechnieken hadden gebruikt om de agressieve jongen te overmeesteren maar het hof van beroep veegde die argumentatie van tafel.

Het incident vond plaats op 12 juli 2014, toen de 16-jarige jongen werd opgepakt nadat hij dronken ten val was gekomen met zijn fiets. De jongeman werd in het commissariaat ondergebracht in het verhoorlokaal, waar twee agenten op hem moesten passen. Op camerabeelden uit dat verhoorlokaal was te zien hoe één van de agenten, P.V., de tiener een stevige duw gaf, waarna er een schermutseling ontstond. Verschillende agenten kwamen ook tussen en de tiener kreeg verschillende klappen met de vuist van een tweede agent, D.P.

Volgens het parket-generaal was het geweld dat P.V. en D.P. gebruikten onwettig, niet noodzakelijk en niet proportioneel omdat de fysieke integriteit van de agenten op geen enkel moment in gevaar was geweest.

“Volgens het parket-generaal moet de politie zich beperken tot wettige verdediging”, had de verdediging daartegen ingebracht. “Dat klopt niet. Verschillende experts in geweldbeheersing die deze beelden hebben gezien zijn van mening dat het gebruikte geweld wettig is. De jongeman probeerde zelf de confrontatie aan te gaan, de agenten hebben enkel technieken aangewend die aangeleerd worden in de cursussen op de politieschool.”

Nog volgens de verdediging verklaarden de ouders van de tiener zelf dat ze schrik hadden van hun zoon als hij gedronken had en was de jongeman herhaaldelijk met de politie in aanraking gekomen voor geweldfeiten.

Het hof van beroep volgde de verdediging echter niet en veroordeelde de agenten tot celstraffen met uitstel.