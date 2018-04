Congolese voetbalbobo opgepakt in corruptieonderzoek FIFA

Constant Omari, lid van de uitvoerende raad van de Wereldvoetbalbond FIFA, is in zijn thuisland Congo opgepakt op verdenking van corruptie. De 60-jarige Omari, die ook voorzitter is van de Congolese voetbalbond en vicevoorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, zou staatsfondsen verduisterd hebben.