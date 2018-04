Netflix lanceert in 2019 eerste eigen Nederlandstalige reeks

Brussel - Streamingdienst Netflix lanceert volgend jaar de eerste Nederlandstalige originele reeks. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend. In totaal werden woensdag tijdens een showcase tien nieuwe Europese projecten voorgesteld.

De eerste Nederlandse originele Netflix-serie is van de hand van productiemaatschappij Pupkin. “In het ruimdenkende Amsterdam genieten jonge studenten van alles wat het vrije leven ze biedt: rijkdom, seks, macht... en het portaal naar een demonische wereld uit de Nederlandse Gouden Eeuw dat ze per ongeluk hebben geopend”, zo beschrijft Netflix de reeks. De titel en de cast zijn nog niet bekend, maar volgens de Nederlandse media gaat het om een achtdelige reeks met afleveringen van 30 minuten.

Naast de titelloze Nederlandse reeks, onthulde Netflix ook zeven andere Europese originele series - “Mortel” (Frankrijk), “The Wave” (Duitsland), een nieuwe Italiaanse original, “La Casa de Papel - deel 3” (Spanje), “The English Game” (Verenigd Koninkrijk) en “Turn Up Charlie” (Verenigd Koninkrijk). Daarnaast komt de Franse docu-serie “The Staircase” op het scherm, en de Italiaanse film “Rimetti a Noi i Nostri Debiti”.

“Wij geloven dat goede storytelling geen grenzen kent. Als verhalen uit verschillende landen, talen en culturen een wereldwijd platform vinden met als enige begrenzing de verbeelding van de makers, dan ontstaan er unieke, maar ook universele verhalen die we globaal omarmen”, zegt Ted Sarandos, Chief Content Officer bij Netflix.

In totaal worden dit jaar meer dan 100 projecten uit 16 landen, verspreid over Europa, het Midden-Oosten en Afrika, gelanceerd, in 16 talen. “Dat is bijna een verdubbeling van het aantal geproduceerde titels en investeringen ten opzichte van 2017, en biedt jobs aan 35.000 mensen die aan deze lokale producties werken”, aldus Netflix.