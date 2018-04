CD&V-voorzitter Wouter Beke: “Moeten aantal dingen anders aanpakken”

Brussel - CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt na het afspringen van de kandidatuur van de ultraorhodoxe jood Aron Berger dat een aantal dingen anders aangepakt moeten worden. In Villa Politica gaf hij toe dat de hele kwestie “niet leuk” is voor de partij. Maar hij vindt het belangrijk dat hoewel Aron Berger zich als kandidaat terugtrekt, hij achter het project van de CD&V blijft staan.

“Als we terugkijken op de voorbije twee dagen (N+), zou iedereen zeggen dat we een aantal dingen anders moeten aanpakken. Had ik de voorbije dagen liever anders beleefd? Zeker en vast”, erkende Wouter Beke. Hij gaf ook toe dat hij niet wist dat Berger een plaats had aangeboden gekregen op de Antwerpse CD&V-lijst, “maar er zijn in totaal meer dan 7.000 kandidaten en die worden ook niet allemaal voorgelegd aan de voorzitter”.

Dat de CD&V-voorzitter niet eerder had ingegrepen, gebeurde volgens Beke uit “respect voor degenen bij CD&V Antwerpen de voorbije maanden keihard aan de kar hebbengetrokken en voor de gemeenschap waarmee in dialoog is gegaan”. Pas woensdag was er een gesprek met de joodse gemeenschap en de betrokkene zelf.

Wouter Beke ziet ook positief element in heel het verhaal: “Het allerbelangrijkste is dat een gemeenschap die zich vroeger nooit betrokken voelde bij datgene wat er in Antwerpen gebeurde, vandaag wel betrokken wil worden en daarvoor de CD&V Antwerpen de beste keuze vindt. Los van de figuur waarover het vandaag gaat.”

Kamerlid Bogaert opgelucht

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert, die in de voorbije dagen zijn kritiek niet spaarde, reageert “opgelucht” op het nieuws dat Aron Berger zijn kandidatuur voor de Antwerpse CD&V-lijst heeft teruggetrokken. “Hij heeft recht op een eigen opinie en leven, maar de afstand tot ons eigen project was te groot.”

Bogaert was binnen de CD&V één van de hardste critici toen bekend raakte dat Aron Berger op de Antwerpse lijst zou staan. “”Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality”, tweette hij.

Het CD&V-Kamerlid wees er woensdag op dat CD&V geen kiesvereniging is en dat het concept van Berger over de rechten van de vrouw voor de partij te ver ging.

Voor Bogaert is de zaak nu gesloten. Er zullen lessen uit de zaak getrokken worden, maar dat is volgens hem een zaak van de partijvoorzitter.