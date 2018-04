Infrabel sleept activist voor de rechter die met pamfletten uitlegt hoe je treinsporen saboteert

Spoorwegbeheerder Infrabel sleept activist en kunstenaar Peter Teryn (55) voor de rechter voor een pamflet dat hij verspreidde. In het ontwerp legt de zelfverklaarde “minister van Agitatie” uit hoe je een treinspoor saboteert. Teryn wordt vervolgd voor “het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de spoorweg” en moet zich op 24 april verantwoorden voor de raadkamer.

Teryn verspreidde het pamflet aan de vooravond van de nationale staking van 31 mei 2016. “Vanaf 31 mei: algemene staking. De staking is van onbepaalde duur, tot de val van de regering. Deze regering moet weg, nu! Wat kan je zelf doen? Spoorwegen en treinen blokkeren.”

In het pamflet legt de kunstenaar uit hoe je met draad en wat plakband het treindetectiesysteem op het spoor kunt saboteren. Zodra die kring gesloten wordt, gaat de signalisatie op rood en moeten treinen halt houden of veel trager rijden. Infrabel nam dit ernstig en diende een klacht in bij de spoorwegpolitie. “Dit druist in tegen alle spoorveiligheid”, klonk het toen.

De kunstenaar verdedigt zich door te stellen dat de informatie in zijn pamflet niet nieuw is. Die is vrij te raadplegen op Wikipedia, bovendien wordt de beschreven methode regelmatig gebruikt bij stakingen en andere acties, aldus Teryn.

Nog volgens de anarchistische kunstenaar is het opvallend dat de zaak doorverwezen wordt naar de raadkamer. “Het kan toch niet de bedoeling van onze rechtbanken zijn om kunstwerken te verbieden omdat de inhoud scherp of kritisch is of voor interpretatie vatbaar”, aldus de advocaat van Teryn. Volgens de kunstenaar is het pamflet een situationistisch kunstwerk. Het situationisme is een kunststroming ontstaan in de jaren 60. Het orgelpunt van de stroming is veelal een felle kritiek op de zogenaamde ‘spektakelmaatschappij’.

“Het archaïsche lettertype van de zeefdruk, de Belgische vlag en de verwijzing naar de spoorweg in Auschwitz, zijn daar illustraties van”, klink het nog. “De zeefdruk gaat niet om drukwerk van een volksmenner, maar om de persoonlijke visie van een kunstenaar op de sociale strijd.”