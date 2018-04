De kasteelmoord of de dokter die zijn schoonzoon een lesje wilde leren

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. De dokter had in het verleden al klacht tegen zijn schoonzoon neergelegd wegens incest. Een reconstructie

Op 31 januari 2012 belt Elisabeth Gyselbrecht (34) om 13 uur de politie. Haar man Stijn Saelens (34) is niet thuis en in de hal vindt ze een plas bloed en een kogelhuls. Er wordt een grote zoekactie opgezet. Huisarts en schoonvader André Gyselbrecht en zijn zoon worden meegenomen voor ondervraging. Twee dagen later worden ze vrijgelaten.

Stijn Saelens. Foto: BELGA

Op 3 februari wordt in het Waalse Beauraing Pierre Serry opgepakt. De volgende dag komt hij vrij. De politie verspreidt een opsporingsbericht van Saelens. Misschien leeft hij nog. Twaalf dagen later wordt de dokter, zijn zoon en Pierre Serry weer opgepakt. Twee weken later vindt de politie het lijk van Stijn Saelens in een put, vlakbij de chalet van Serry. Het lijk heeft een kogel in de long.

Dokter André Gyselbrecht kraakt een beetje. Hij geeft toe dat zijn schoonzoon wel een lesje verdiende. Ook Serry breekt. In de gevangenis vertelt hij een celgenoot: dat hij “erbij betrokken was, maar ik wilde hem niet dood. We wilden hem enkel schrik aanjagen.” Hij schrijft dat zelfs in een brief.

Autopsie wijst ondertussen uit dat Stijn Saelens is vermoord met een schot in de rug.

Op 20 mei wordt nog een verdachte opgepakt. Een Nederlander die als contactpersoon fungeerde tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van de moord. Een jaar na de moord kent de politie via DNA-onderzoek de moordenaar: een Nederlander die echter in mei al is overleden.

Dokter Gyselbrecht blijft volhouden dat hij Saelens alleen maar een lesje wilde leren omdat hij niet van zijn kinderen kon blijven. Maar moord, dat was nooit de opdracht. Tot het begin van het proces. Toen zei de dokter plots dat Saelens wel dood moest. “Het was het ultieme redmiddel om mijn kleinkinderen te beschermen. Ze waren in gevaar.”