Legertopman: “Verlenging F-16’s is perfect mogelijk en levert 900 miljoen euro op.” Al spreken experts dat tegen

Luitenant-kolonel Rudi Decrop, de man die de bal aan het rollen bracht in het F-16-dossier, is ervan overtuigd dat de levensduurverlenging van de gevechtsvliegtuigen mogelijk is zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Dat zei hij woensdag in het federaal parlement, waar verschillende militaire bronnen ondervraagd worden in het kader van het F-16-dossier.

Rudi Decrop. Foto: Photo News

Volgens Decrop beschikt Defensie over voldoende gegevens om de staat van de 54 F-16’s te kennen. Hij rekende voor dat hun levensduurverlenging op zes jaar tijd 900 miljoen euro zou besparen tegenover de aankoop van nieuwe toestellen.

Decrop werd een tijdlang als “kolonel X” bestempeld. Hij legde in de commissie uit dat het voor hem al in mei 2016 duidelijk was dat onze F-16’s in goede staat verkeerden en langer in de lucht konden blijven. Die stelling werd een jaar later bevestigd door een studie van Lockheed Martin. Daarin is sprake van een levensduurverlenging van 8.000 tot 9.500 uren.

“Veel stress bij de generaals”

De kolonel maakte daarvan melding bij zijn hiërarchische oversten en anderen binnen Defensie die met het vervangingsdossier bezig waren: twee generaals en twee kolonels. “Het is niet gebruikelijk dat we dat zelf naar een nog hoger niveau brengen. Zelf naar de Chef Defensie of minister stappen, is niet gebruikelijk binnen onze cultuur”, legde hij uit. Bovendien stelde Decrop dat er in die periode “veel stress” bestond, tot bij de “blauwe generaals” (de generaals van de Luchtmacht).

Decrop rekende voor dat een langere levensduur van de F-16’s 150 miljoen euro per jaar minder zou kosten dan nieuwe toestellen. De kolonel gaat er prat op dat de veiligheid in de lucht niet in gevaar zou zijn bij een levensduurverlenging tot 2030. Hij gaf daarvoor een overzicht van alle updates, upgrades en aanpassingen die de voorbije jaren gebeurd zijn.

Overste spreekt Decrop tegen

Decrops toenmalige hiërarchische overste en de officiële materiaalbeheerder, kolonel Peter Letten, kwam eerder aan het woord en hij blijft erbij dat de nota van Lockheed Martin geen basis was om een levensduurverlenging te beslissen. Volgens Letten was de nota van Lockheed Martin onbruikbaar om tot een levensduurverlenging over te gaan. “Als ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen, dan doe ik dat enkel op basis van geschreven documenten die ik onderbouwd vind. Anders breng ik de veiligheid in het gedrang. En als vlootbeheerder kon ik er geen levensduurverlenging uit afleiden”, luidde het.

Peter Letten. Foto: Photo News

Hij houdt vol dat de “memo” van 2017 geen enkel nieuw gegeven bevatte en dus niet bruikbaar was. Daarom maakte hij de tekst niet over aan zijn oversten of minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Dat een deel van de informatie later ook uit officiële presentaties werd geweerd, was volgens Letten omdat het “fake news was, zeker zonder de vermelding van de randvoorwaarden”. Dat de F-16’s verder kunnen vliegen, is volgens de kolonel geen nieuws, maar hij betwist dat het gratis zou zijn. “Integendeel.”

Marc Compernol. Foto: Photo News

De absolute topman van het Belgisch leger, generaal Marc Compernol, verklaarde dat hij het “verdedigbaar” vond dat kolonel Letten de studie van Lockheed Martin “niet nuttig” heeft geacht en dus niet doorspeelde naar hemzelf of de minister van Defensie.

Experts van Lockheed Martin en Amerikaanse leger: “Niet nuttig”

Experten van de Amerikaanse Luchtmacht en van vliegtuigbouwer Lockheed Martin hebben in de Kamercommissie Defensie verklaard dat het mogelijk is om de Belgische F-16’s langer in de lucht te houden, maar dat dat heel duur is. Kolonel Jeff Gates viel meteen met de deur in huis. De Amerikaanse Air Force vliegt met meer recente F-16’s dan de Belgische. De Block 15-toestellen, zoals die van ons land, zijn al een tijd uit roulatie gehaald, aldus Gates, die verantwoordelijk is voor het F-16-programma binnen het Amerikaanse leger. “Het is niet mogelijk om de gecertificeerde levensduur te verlengen op basis van de beschikbare informatie.”

Gates verzekerde dat de Verenigde Staten in elk geval voor ondersteuning blijven zorgen, maar waarschuwde meteen dat hoe ouder een toestel wordt, hoe moeilijker het wordt aan onderdelen te geraken. “Je moet alles overwegen. Dit rapport ging over de structuur, maar dat is slechts één deel van de puzzel. Veel van de uitrusting is ouder dan 20 jaar. De rekening voor onderhoud zou significant toenemen”, luidde het.

Zijn collega Michael Weaver drukte het anders uit: “Om de F-16 enkele jaren langer in de lucht te houden, zijn heel wat upgrades nodig. Dat komt neer op een significante investering voor heel weinig return in een operationele omgeving.”

De experts legden uit dat een speciaal programma kan worden ontwikkeld om na te gaan hoeveel uren de F-16 langer zou kunnen vliegen dan de vooropgestelde 8.000 uren. Daarbij wordt een toestel onder constante trillingen gebracht tot het vliegtuig het uiteindelijk begeeft en de vliegtuigbouwers kunnen zien welke delen precies moeten worden vervangen. “De kans om over de 8.000 uren te gaan, is waarschijnlijk erg klein”, stelde kolonel Gates.