Is het eindelijk zover? “Vanaf 2020 winterstop in Premier League”

Er is een “principeakkoord” om in de Premier League een winterstop in te voeren. Dat meldt de Britse televisiezender Sky Sports woensdag.

De Premier League kent momenteel, in tegenstelling tot de meeste andere Europese competities, geen winterstop de naam waardig. Dit leidt soms tot onbegrip bij voetballers en trainers, die elk jaar opnieuw hun beklag doen over een overvolle kalender. De Engelse voetbalbond FA, de Premier League en de English Football League broeden daarom op een plan om een winterstop in te voeren, die de spelers de nodige tijd moet gunnen om de batterijen te herladen. Er wordt gemikt op januari en februari 2020 om de eerste winterbreak te houden.

Eerder was er sprake van dat de winterstop in de Engelse competitie volgend seizoen zou worden ingevoerd. Dat schreef The Times in februari van dit jaar.Nu lijkt het er dus op dat het in de winter van 2020 eindelijk zover is.

Concreet zou elk van de twintig Premier League-teams minstens dertien dagen geen wedstrijd moeten afwerken. Het plan ligt ook op tafel om de vijfde ronde van de FA Cup, die in februari op de agenda staat, niet langer volgens het replay-systeem af te werken. In geval van gelijke stand na negentig minuten volgen verlengingen en eventueel strafschoppen.