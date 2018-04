Levenslang voor moordenaar die pensioen slachtoffer bleef opstrijken

Een rechter in Berlijn heeft woensdag een 56-jarige man tot een levenslange celstraf veroordeeld. De beklaagde werd schuldig bevonden aan de moord op een gepensioneerde weduwnaar, elf jaar geleden. Het lijk van het slachtoffer werd in stukken gesneden en in een diepvriezer verborgen, wat de dader in staat stelde om het pensioen van de gepensioneerde man in ontvangst te nemen.

Josef S., een handelaar in tweedehandsspullen, zou zijn slachtoffer eind 2006 hebben doodgeschoten. Het lichaam werd daarna in stukken gesneden en bewaard in een diepvriezer, die speciaal daarvoor gekocht werd. Hij slaagde er vervolgens ook nog eens in om het pensioen van de man - zowat 2.000 euro per maand - in ontvangt te nemen.

Attente buur

De betaling werd pas gestopt toen het lijk van het slachtoffer vorig jaar ontdekt werd. De politie van Berlijn was het huis van de verdachte toen binnengegaan omdat een buurman tot het besef was gekomen dat hij de weduwnaar al verschillende jaren niet meer gezien had.

De beklaagde ontkende dat hij de moord had gepleegd. Volgens de verdediging zou er sprake kunnen zijn van zelfdoding. Via zijn advocaat gaf Josef S. wel toe dat hij het lichaam had versneden en verborgen had om het pensioen van de man op te eisen. Op die manier wilde hij zijn gokverslaving financieren.

Josef S. zal ten vroegste over vijftien jaar kunnen vrijkomen.