Belg zit op pensioenspaarpot van bijna 35 miljard euro

Brussel - In de spaarpot die de Belg heeft verzameld via individueel pensioensparen zat eind vorig jaar 33,7 miljard euro. Het gaat om sparen in de zogenaamde derde pensioenpijler: sparen voor de oude dag op individuele basis. Er is ook nog het wettelijk pensioen (eerste pijler) en het pensioensparen via de werkgever (tweede pijler).

Dat individueel pensioensparen kan via een verzekering of via een fonds, bestaande uit onder meer aandelen of obligaties. Pensioensparen is dertig jaar oud maar wordt steeds populairder. Naar schatting 1,6 miljoen Belgen sparen via een fonds. In 2017 alleen als was er een netto-aangroei van 54.000 spaarders. Inclusief verzekeringen doen twee op de drie Belgen aan individueel pensioensparen. “Meer en meer jongeren doen aan pensioensparen. Je begint er dan ook best zo jong mogelijk aan”, aldus Marnix Arickx, voorzitter van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

De sector dringt er bij de regering op aan om het product zo eenvoudig mogelijk te houden. “Het moet een duidelijk, eenvoudig en stabiel product blijven. Mensen moeten het kunnen begrijpen. Vaak is het hun enigste belegging”, stelt Arickx.