Gepest meisje wordt naar school gebracht door motorbende: “We willen hart onder de riem steken”

Ekeren - Een motorbende die je naar school brengt en je komt halen, het overkwam de 13-jarige Caroline uit Ekeren woensdag. Het meisje wordt al jaren gepest en geen enkele oplossing lijkt te helpen. Door Caroline naar school te brengen, willen de stoere motards van Crusaders for Justice haar een hart onder de riem steken.

“Wij zetten ons graag in voor het welzijn van de kinderen”, zegt Crol van de motorbende. Want de school lijkt niks aan het pestgedrag te doen”, klinkt het. Al wordt dat ontkend door de directeur van de Moretusschool, Luk Dewilde. “Mocht er de afgelopen weken iets gebeurd zijn waarvan we niet op de hoogte zijn, zijn we bereid om terug met ouders en betrokken leerlingen rond de tafel te zitten.”

Tot dan krijgt Caroline erg veel steun van haar oudere zus Nathalia, van wie het idee met de motorbende kwam. “Mijn zus wordt al heel lang gepest en we hebben al heel veel geprobeerd om het op te lossen maar dat hielp niet”, zegt ze. Nu Caroline door de motorbende op school is afgezet, hopen ze dat het pestgedrag zal verminderen.