De jacht op (jonge) Belgische voetballers is geopend. Wij stelden een elftal samen met landgenoten die straks erg gegeerd zijn

De jacht op (jonge) Belgische spelers is geopend. Zo lonken de topclubs, met Anderlecht voorop, naar Elias Cobbaut (20) van KV Mechelen. Logisch, want naast de Saelemaekersen en Vanheusdens van deze wereld hebben de G5 nog meer Belgen nodig om straks aan de verplichte zes stuks op een wedstrijdblad te raken. Wij stelden een elftal (plus bank) samen met landgenoten die straks erg gegeerd zijn.

Hendrik Van Crombrugge (24, Eupen)

Hield Eupen al twee jaar in eerste klasse, maar staat nu dicht bij Anderlecht. Alleen is het nog niet duidelijk of Matz Sels blijft en Van Crombrugge dus eerste of ...