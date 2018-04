Hervorming kinderbijslag nu definitief goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de veelbesproken hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen. De hervorming gaat in op 1 januari 2019.

Net voor de paasvakantie zette het Vlaams Parlement het licht al op groen voor de modernisering van het secundair onderwijs. Woensdag was het de beurt aan die andere veelbesproken grote hervorming van de regering-Bourgeois: de hervorming van de kinderbijslag.

Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen werkte daarop een eigen systeem uit.

Vanaf 2019 komt er een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoelagen verdwijnen. Er komt wel een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens en zogenaamde “participatietoeslagen” om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

Er bestaat veel discussie over het effect van de hervormde kinderbijslag op het kinderarmoederisico. Volgens oppositiepartijen Groen en sp.a had het budget van 3 miljard euro anders kunnen ingezet worden om de kinderarmoede beter te bestrijden. De meerderheid is het niet eens met die kritiek en is ervan overtuigd dat de hervorming wél zal zorgen voor een daling van het armoederisico.

Het nieuwe systeem treedt op 1 januari 2019 in werking. Er heerst veel twijfel of die datum haalbaar is, maar de Vlaamse regering bevestigde recent nog dat Vlaanderen “juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT en van organisatie op schema zit”.