Nu nog geschorst na gokschandaal, maar “bad Boy” Joey Barton wordt straks coach van Engelse derdeklasser

Middenvelder Joey Barton, die als voetballer geschorst is wegens ongeoorloofd gokgedrag, gaat aan de slag als trainer. De Engelsman wordt in eigen land de nieuwe coach van Fleetwood Town. Dat maakte de derdeklasser woensdag bekend.

De 35-jarige oud-international begint op 2 juni aan zijn nieuwe job. Fleetwood Town liet op zijn website weten dat Barton een contract krijgt voor drie jaar. Als speler was hij actief bij onder meer Manchester City, Newcastle, QPR, Marseille en Glasgow Rangers. Zijn laatste club was Burnley, waar hij ploegmaat was van Steven Defout.

Maar Barton is in de eerste plaats berucht door een reeks incidenten. Hij sleept namelijk een reputatie van enfant terrible met zich mee. Barton raakte meermaals betrokken bij vechtpartijen, op en naast het veld. Het kostte hem tal van schorsingen, een voorwaardelijke en een effectieve gevangenisstraf. Ook van schokkende uitspraken maakte hij zijn handelsmerk. Toch is Andy Pilley, voorzitter van Fleetwood Town, trots op de aanstelling. “Joey brengt niet alleen veel ervaring mee, maar ik denk dat hij het potentieel heeft om een van de beste trainers van zijn generatie te worden.”

Ook “Bad Boy Barton” reageerde enthousiast. “Het is een club die ik al lang ken, met een voorzitter waar ik een sterke band mee heb. Mijn eerste opdracht als trainer aangaan zou per definitie een grote beslissing worden voor mij, en ik ben dolblij met de kans die nu op mij wacht. Mijn ambities zijn groot.”