Blunders zijn sowieso pijnlijk, maar wat Anderlecht-doelman Matz Sels woensdag overkwam was dat dubbel. Sels ging woensdagavond in de fout bij de openingsgoal van Standard… nadat hij diezelfde dag in Sport/Voetbalmagazine stond met de quote “Ik kan me geen wedstrijd herinneren waar ik echt in de fout ben gegaan”. Tja, dat heet dan het lot tarten.