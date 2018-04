Turkse parlement keurt verlenging van noodtoestand goed

Het Turkse parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor een verlenging van de noodtoestand met nog eens drie maanden, tot in juli. Daardoor zal het land zeker twee volledige jaren bestuurd worden op basis van noodwetten.

De goedkeuring door het parlement werd algemeen verwacht. De AKP van president Recep Tayyip Erdogan beschikt namelijk over een absolute meerderheid. Door de verlenging zullen meteen ook de volgende president- en parlementsverkiezingen in Turkije, die woensdag vervroegd werden naar (vermoedelijk) 24 juni, plaatsvinden op een moment dat de noodtoestand van kracht is.

Turkije had de noodtoestand ingevoerd na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016. Sindsdien werden via noodwetten meer dan 50.000 mensen gearresteerd, onder wie ook tientallen journalisten en oppositieleden. Daarnaast werden meer dan 150.000 ambtenaren geschorst of ontslagen. Vandaag/woensdag maakte de Turkse minister van Defensie Nurettin Canikli nog bekend dat de komende dagen nog eens 3.000 mensen uit het leger worden gezet wegens banden met de prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara achter de mislukte coup zat.

De oppositie heeft al meermaals opgeroepen om een einde te maken aan de noodtoestand.