Bart De Wever juicht nog niet, maar: “Iedereen die Antwerpen kent, wist dat dit fout zou lopen”

Antwerpen - Het blijft reacties regenen op het debacle rond de kandidaatstelling van de chassidische jood Aron Berger bij CD&V. Antwerps burgemeester De Wever (N-VA) vindt dat mensen die een publieke functie najagen de principes van de verlichting moeten onderschrijven.

“Het is weliswaar niet aan mij om commentaar te geven op de interne keuken van een andere partij. Wel betreur ik het dat de joodse gemeenschap van Antwerpen zo te kijk is gezet”, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdagavond tegen Terzake. Hij reageerde daarmee op de voor CD&V erg pijnlijke affaire rond de kandidatuur van Berger.

De Wever: “Iedereen die Antwerpen en de joodse gemeenschap een beetje kent, wist dat dit fout zou lopen. Joden hebben een gekoesterde positie binnen de samenleving, vooral orthodoxe joden. Ze leven volgens heel strikte regels, zeker onderling. Hoe mensen onderling met mekaar omgaan, daar heb ik niets over te vertellen. Dat verandert wanneer je een publieke functie opneemt. De verlichte cultuur is de leitkultur van onze samenleving. Als ik voor een partij een kandidaat zou zoeken én die zou screenen, is het natuurlijk het beste dat die zich daaraan confirmeert.”

“De orthodoxe joden zijn door dit verhaal te kijk gezet, en dat verdienen ze niet”, vervolgde De Wever. “De joodse cultuur is bijzonder subtiel. Als je zegt dat ze geen respect hebben voor vrouwen, dan doe je ze oneer aan. In tegenstelling tot moslims proberen joden niemand te bekeren, is er binnen het jodendom geen stroming met extremistische opvattingen. Joden zijn bovendien afwezig in alle statistieken over criminaliteit en overlast.”

De Wever wil overigens niet gezegd hebben dat hij door deze afgang voor CD&V al verzekerd is van een tweede ambtstermijn als burgemeester. “Dit verhaal is snel een uitslaande brand geworden, maar kan even goed weer snel verdwijnen. Elke partij gaat wel eens door moeilijke momenten, die heb ik vaak genoeg ook meegemaakt. Het is kortzichtig te concluderen dat de gemeenteraadsverkiezingen hierdoor nu al bepaald zijn.”