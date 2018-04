Dit gaat erover: glas op het veld gegooid tijdens Standard-Anderlecht

Op het veld was het best een faire Clasico, zonder echte opstootjes. Maar het venijn zat hem in de randzaken. Tijdens de rust vlogen Sa Pinto en Belhocine elkaar ei zo na in de haren, de twee konden maar met veel moeite worden tegengehouden. In de tweede helft werd er plots een wijnglas op het veld gegooid. Uiterst gevaarlijk voor de spelers en dus greep ref Visser in. Hij verwijderde het kapotte glas en liet een boodschap omroepen in het stadion.