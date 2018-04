Lukaku scoort voor Manchester United, Fellaini voor het eerst sinds september nog eens in basis

De titel zal het niet meer opleveren, maar Manchester United knoopte gisteren wel opnieuw aan met de zege. Bij Bournemouth werd het 0-2. Belangrijk voor ons Belgen: invaller Romelu Lukaku scoorde de 0-2.

Voor de spits was het al de vijftiende treffer in de Premier League, de 27ste over alle competities heen. Nog goed nieuws: Marouane Fellaini mocht voor het eerst sinds 30 september nog eens in competitieverband starten bij de bezoekers. De middenvelder sukkelt al het hele seizoen met de knie, maar maakte de volledige negentig minuten rond en lijkt nu echt weer helemaal fit te zijn. Positief met het oog op het WK.