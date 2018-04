Politie schort schietoefeningen voorlopig op

De schietoefeningen bij de lokale en federale politie waarin levensechte situaties worden nagespeeld, zijn tot nader order opgeschort. Dat is gisteren beslist op de vergadering tussen de top van de politie en de vakbonden na het schiet­incident vrijdag, waarbij een stagiair van de Speciale Eenheden voor het leven verlamd raakte.

Een hele dag is er gisteren vergaderd tussen de vakbonden, de top van de politie en een vertegenwoordiger van minister Jambon (N-VA). “We hebben uiteindelijk beslist dat alle speciale schietoefeningen met echte wapens waarin levensechte situaties worden nagespeeld, opgeschort worden”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon.

De drastische beslissing komt er na het schietincident vrijdag. Bij zo’n levensechte oefening op het politiedomein van Goetsenhoven in Tienen, werd een 29-jarige stagiair van de Speciale Eenheden beschoten door zijn collega’s. Bedoeling was dat er losse flodders gebruikt zouden worden, maar op de een of andere manier zat er een echte kogel in een van de laders. Die kogel trof de politieman in de buik en verbrijzelde zijn ruggenwervel. Hij blijft wellicht voor het leven verlamd.

LEES MEER (+).Losse flodders bleken echte kogels: politieagent voor het leven verlamd tijdens schietoefening Speciale Eenheden

Hoe dat kon gebeuren, wordt momenteel onderzocht door Comité P en het parket in Leuven. “We zullen de oefeningen pas hervatten als duidelijk wordt wat er precies gebeurd is”, klinkt het nog op het kabinet. “We gaan bovendien op zoek naar alternatieven zodat dergelijke incidenten vermeden kunnen worden.”

Oefenwapens

De vakbonden hebben daarover al een voorstel. “Er bestaan zogenaamde blue-guns. Dat zijn wapens waarin alleen verfkogels passen”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “Als dergelijke simulatieoefeningen nu steeds en zonder uitzondering met dergelijke blue-guns zouden gebeuren, zijn ongelukken zoals dat van vrijdag uitgesloten. Er zijn al een­heden die over zulke ­oefenwapens beschikken. Maar het zou een reuzenstap vooruit zijn, moesten voortaan alle oefeningen met blue-guns gebeuren en er geen echte wapens meer gebruikt worden.”