Titelstrijd in Italië ligt weer helemaal open: Juventus laat dure punten liggen en Napoli wint

De strijd leek gestreden in de Serie A. Napoli volgde op zes punten van leider Juventus, een groot verschil. Maar de Oude Dame liet woensdagavond verrassend punten liggen bij laagvlieger Crotone, dat slechts 18e staat in de Italiaanse competitie. Sandro zorgde al vroeg voor de voorsprong, maar iets voorbij het uur kwam de thuisploeg langszij. Gescoord werd er nadien niet meer, het bleef 1-1. Napoli leek eveneens op puntenverlies af te stevenen. Het kwam op eigen veld twee keer op achterstand tegen Udinese, maar zette de scheve situatie helemaal recht en won met 4-2. Dries Mertens viel in bij de Napolitanen.